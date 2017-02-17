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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан вошел в топ-50 экономически свободных стран мира
CA-NEWS (KZ) - Американский исследовательский центр "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) обновил данные международного рейтинга экономической свободы. По его итогам Казахстан улучшил свое положение сразу на несколько пунктов, заняв 42-е место в рейтинге, обогнав Россию и Белоруссию, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Казахстан набрал в сумме 69 баллов из 100 возможных. В сравнении с прошлым годом показатель экономической свободы улучшился сразу на 5,4 пункта. Казахстан делит свое 42-е место в рейтинге с Ямайкой и Перу.

Год назад в рейтинге Казахстан занимал лишь 69-ю позицию. Казахстану в том числе удалось обойти такие страны, как Польша, Румыния, Бельгия и Турция. Ближе всех в рейтинге подобралась Польша, заняв 45-ю позицию.

Составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди них: гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда. Аналитики дали положительную оценку практически по всем пунктам рейтинга, за исключением гибкости рынка труда и финансовой независимости.

Эксперты объясняют рост тем, что Казахстан получил значительную выгоду от политики открытости и гибкости экономики в течение последних десяти лет. При этом государство продолжает сохранять свою долю в ключевых промышленных предприятиях, особенно в энергетическом секторе. В качестве примера благоприятных реформ называется приватизация банка, внедрение конкурентоспособных налоговых ставок, а также модернизация торгового режима.

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