Стали известны подробности убийства брата лидера Северной Кореи

- Убийство единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама было совершено за 5 секунд, сообщает издание The New Straits Times со ссылкой на данные камер видеонаблюдения.

По сообщению, Ким Чен Нам находился возле стойки регистрации в аэропорту, когда одна из женщин в очереди, стоявшая впереди, отвлекла его внимание, а другая провела удушающий захват сзади и быстро приложила к его лицу кусок ткани. Сразу после этого участники инцидента покинули место происшествия и аэропорт.

Издание отмечает, что камеры видеонаблюдения, направленные на место происшествия, и та, что могла показать, как женщина уходила с места преступления, не работали. Однако полиция восстановила ход событий, основываясь на данных о передвижениях людей с других камер наблюдения в аэропорту.

После атаки брат лидера КНДР пошел в туалет, затем обратился за помощью на регистрационную стойку. Вскоре у него начался приступ, и он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Ранее, малазийская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщил Би-би-си представитель полиции штата Селангор, задержанный мужчина, предположительно, бойфренд гражданки Индонезии, которую задержали ранее в связи со смертью Ким Чон Нама.

В четверг полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в причастности к убийству. По данным полиции, у нее индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна. МИД Индонезии подтвердил факт задержания своей соотечественницы. Посольство страны запросило у властей Малайзии консульский доступ к задержанной.

Полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по мнению властей, могут быть причастны к гибели Ким Чон Нама.

В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, именно ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенном малазийской полицией фотографии была женщина в футболке с надписью LOL.

Южнокорейский телеканал «Чосун» сообщал, что Ким Чон Нам якобы был отравлен с помощью игл с ядом.

Ким Чон Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, У него и Ким Чен Ына - разные матери. В последние годы Ким Чон Нам большую часть времени он проводил в китайском Макао и почти не появлялся в Северной Корее.