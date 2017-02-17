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  17 февраля 2017
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В Петербурге строитель из Узбекистана погиб под грудой кирпичей

CA-NEWS (UZ) - Рабочий из Узбекистана погиб на строительной площадке в Приморском районе Петербурга. На него с высоты 25 этажа рухнул паллет с кирпичами.

Личность погибшего установлена. Это 26-летний уроженец Узбекистана, разнорабочий строительной компании-подрядчика. Несчастный случай произошел около 9 утра 16 февраля на территории стройплощадки на пересечении Нижнекаменской и Глухарской улиц.

Тело погибшего уже направлено в морг, где состоится судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия.

Погибший, который трудился на стройке разнорабочим, оказался нелегалом, у него отсутствовала регистрация на территории Российской Федерации.

На самом доме и соседних строениях нет видеонаблюдения, что усложнит установление подробностей инцидента.

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