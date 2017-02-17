Прдавец виллы в Астане за $10 млн заявил, что она не существует

CA-NEWS (KZ) - Разместивший объявление на сайте Krisha.kz риелтор утверждает, что шикарной виллы стоимостью 3,3 млрд тенге в жилом массиве Саранда в Астане не существует, сообщает Informburo.kz.

Все три объявления о продаже 12-комнатного дома с "Крыши" исчезли ещё вечером 16 февраля, после того как о вилле рассказали сми. А на следующее утро в редакцию Informburo.kz явился человек, представившийся Русланом, чьи контакты как раз были указаны под объявлением.

Молодой человек настаивал сначала на том, что такой виллы нет, а потом что она есть, но на Кипре.

"Такого коттеджа не существует. Это не в Астане. Этот коттедж за границей. Сама вилла на Кипре. Сейчас очень популярно жить на Кипре, знаете же все об этом. "Крыша" не отредактировала нормально. Модерацию не прошло. Даже не посмотрели", – объяснил Руслан.





Кто владелец "несуществующего" коттеджа, собеседник сообщать отказался. Руслан пояснил только, что это иностранец, а именно ему доверил продажу потому, что он самый лучший риелтор Астаны, работает в этой сфере уже более 18 лет.

Руководитель проекта Krisha.kz Дмитрий Ботанов объяснил, что ситуация, о которой рассказал риелтор Руслан, в реальной жизни произойти не могла.

"Случается, что на сайте появляются ложные объявления. Это проблема рынка. Но здесь, как я полагаю, произошла совсем другая история. Мы не можем разглашать личные данные автора объявления, но могу сказать, что это объявление подано с казахстанского IP-адреса, с указанием мобильного телефона казахстанского оператора, и e-mail, судя по формату, тоже принадлежит нашему соотечественнику", – сказал Ботанов.

Он пояснил, что на сайте для реализации недвижимости за рубежом существует отдельная рубрика. Ошибка при модерации тут полностью исключена, и собственноручно менять названия городов и стран модератор тоже не имеет права.

"Все объявления проверяются. Во-первых, это проверка корректности информации и соответствия рубрикам, затем устранение наиболее критичных грамматических ошибок. Проверяются и фотографии на наличие дубликатов в интернете. Объявление о вилле за 3,3 млрд тенге успешно прошло модерацию. Конечно, можно предположить, что человек ошибся рубрикой. Но в данном случае в самом тексте неоднократно упоминалось, что речь идёт о недвижимости в Астане", – заключил руководитель проекта Krisha.kz.

Более того, автор объявления указал на карте точку расположения дома.

12-комнатный домстал самым дорогим предложением по продаже недвижимости в столице.

"Эксклюзивное предложение для ценителей утончённого вкуса. Продаётся шикарный коттедж в одном из элитных районов столицы Казахстана. Одним словом, самая шикарная вилла в Астане", – описывает жилплощадь риелтор.