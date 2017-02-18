В столице Беларуси оппозиция вышла на марш против декрета о тунеядстве (видео)

CA-NEWS (CA) - В Минске проходит марш против принятого правительством Беларуси декрета о тунеядстве. Об этом в пятницу, 17 февраля сообщает белорусское издание Tut.by.

По данным издания, в акции принимают участие более 2 тыс. человек. Акция «Марш рассерженных белорусов» была организована экс-кандидатом в президенты страны Николаем Статкевичем.

Как сообщает портал «Хартия 97», организаторы демонстрации подготовили резолюцию к властям страны. В ней изложены требования об отмене декрета «О предотвращении социального иждивенчества», остановке сокращения доходов населения и переходе к свободным выборам.

Участники митинга собрались на Октябрьской площади в центре Минска и развернули на ступеньках Дворца республики транспарант «Кто главный дармоед? Президент!». Кроме того, демонстранты выкрикивали лозунги «Лукашенко — нет!», «Диктатуре — нет!», «Лукашенко — сатрап!».

После сбора участники акции начали движение в сторону Министерства по налогам и сборам, где планировалось передать резолюцию марша властям. По оценке организатора акции, Николая Статкевича, всего для участия в марше собрались от 3 тыс. до 5 тыс. человек.

Напомним, декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Декрет установил, что неработающие граждане страны (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин ($242). В среду, 15 февраля стало известно, что в общей сложности сбор заплатили 46 тыс. человек.