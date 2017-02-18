РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Видео церемонии инаугурации президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
CA-NEWS (TM) - Церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на президентских выборах в Туркменистане 12 февраля, прошла в пятницу, 17 февраля, во Дворце Рухыет в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы государства.

В состоявшихся президентских выборах в целом приняли участие 9 кандидатов, выдвинутых от политических партий и инициативных групп граждан.

В 9:00 по местному времени воины Почётного караула под звуки марша внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран.

Для оглашения результатов президентских выборов слово было предоставлено председателю Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане Гулмыраду Мырадову. Руководитель Центризбиркома отметил, что избирательная кампания прошла в рамках Закона и в соответствии с общепризнанными правовыми нормами, на принципах всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования и свободного волеизъявления граждан, альтернативности, открытости и гласности.

Бердымухамедов принёс присягу на верность Родине и народу. Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства произнёс слова президентской присяги: «Вступая в должность Президента Туркменистана, торжественно клянусь: свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности; защищать государственную независимость и статус нейтралитета Туркменистана; уважать и «охранять» права и свободы человека и гражданина; соблюдать и защищать Конституцию Туркменистана; посвятить все свои силы и способности единению туркменского народа, защите его мирной жизни, использовать все возможности для того, чтобы туркменистанцы ещё более возвеличивали славу нынешних и будущих поколений туркменистанцев; верой и правдой служить туркменскому народу».

После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента Туркменистана. Затем прозвучал Государственный гимн Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отдал дань уважения Государственному флагу Туркменистана.

Президент Туркменистана обратился к участникам церемонии с речью.

Напомним, за Бердымухамедова проголосовали 97,69% избирателей.
Подробнее: ca-news.org/news:1365067?f=cp

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×