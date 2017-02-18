Видео церемонии инаугурации президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

- Церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на президентских выборах в Туркменистане 12 февраля, прошла в пятницу, 17 февраля, во Дворце Рухыет в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы государства.

В состоявшихся президентских выборах в целом приняли участие 9 кандидатов, выдвинутых от политических партий и инициативных групп граждан.

В 9:00 по местному времени воины Почётного караула под звуки марша внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран.

Для оглашения результатов президентских выборов слово было предоставлено председателю Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане Гулмыраду Мырадову. Руководитель Центризбиркома отметил, что избирательная кампания прошла в рамках Закона и в соответствии с общепризнанными правовыми нормами, на принципах всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования и свободного волеизъявления граждан, альтернативности, открытости и гласности.

Бердымухамедов принёс присягу на верность Родине и народу. Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства произнёс слова президентской присяги: «Вступая в должность Президента Туркменистана, торжественно клянусь: свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности; защищать государственную независимость и статус нейтралитета Туркменистана; уважать и «охранять» права и свободы человека и гражданина; соблюдать и защищать Конституцию Туркменистана; посвятить все свои силы и способности единению туркменского народа, защите его мирной жизни, использовать все возможности для того, чтобы туркменистанцы ещё более возвеличивали славу нынешних и будущих поколений туркменистанцев; верой и правдой служить туркменскому народу».

После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента Туркменистана. Затем прозвучал Государственный гимн Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отдал дань уважения Государственному флагу Туркменистана.

Президент Туркменистана обратился к участникам церемонии с речью.

Напомним, за Бердымухамедова проголосовали 97,69% избирателей.

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