Если бы государство регулировало 100% лекарств, цены снизились бы в 3-4 раза, - Минздрав

- Если бы государство регулировало сто процентов наименований зарегистрированных лекарств, цены снизились бы в три-четыре раза, сообщает Astana TV. Такое предположение телеканалу высказала исполняющая обязанности председателя профильного комитета Минздрава Лариса Пак.

По данным специалистов ведомства, в министерство поступает все больше обращений от казахстанцев, которые жалуются на подорожание медикаментов в аптеках.

"Если в процентах, на сегодняшний день государство регулирует только 54 процента наименований зарегистрированных лекарственных средств. Остальные наименования не подпадают под регулирование, потому что это рынок, это то, что продается сегодня в аптеках и откуда мы получаем жалобы от населения, почему лекарства дорогие. Ну, когда государство будет регулировать, я думаю, цены в три-четыре раза должны снизиться", - пояснила телеканалу Пак.



