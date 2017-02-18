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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Если бы государство регулировало 100% лекарств, цены снизились бы в 3-4 раза, - Минздрав
CA-NEWS (KZ) - Если бы государство регулировало сто процентов наименований зарегистрированных лекарств, цены снизились бы в три-четыре раза, сообщает Astana TV. Такое предположение телеканалу высказала исполняющая обязанности председателя профильного комитета Минздрава Лариса Пак.

По данным специалистов ведомства, в министерство поступает все больше обращений от казахстанцев, которые жалуются на подорожание медикаментов в аптеках.

"Если в процентах, на сегодняшний день государство регулирует только 54 процента наименований зарегистрированных лекарственных средств. Остальные наименования не подпадают под регулирование, потому что это рынок, это то, что продается сегодня в аптеках и откуда мы получаем жалобы от населения, почему лекарства дорогие. Ну, когда государство будет регулировать, я думаю, цены в три-четыре раза должны снизиться", - пояснила телеканалу Пак.

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