Семь бойцов элитной горно-егерской части Казахстана погибли во время схода лавины в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Вчера, 17 февраля, во время занятий по боевой подготовке в Жамбылской области сошла снежная лавина. "В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим", - сообщала вчера пресс-служба КЧС МВД РК.

"17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие. Незамедлительно к месту происшествия направлены спасательные подразделения, которые сейчас находятся в пути и в скором времени уже прибудут - 75 человек и семь единиц техники. Расстояние от города Тараза более 110 километров", - сообщил вчера ближе к вечеру официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

На месте поисково-спасательные работы проводили более 60 человек военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи. К вечеру было спасено десять человек. На месте обнаружены семь тел погибших.

В состав войсковой части 91678 входят специальные подразделения для ведения боевых действий в высокогорных условиях, в том числе особая горно-егерская рота, укомплектованная спортсменами-контрактниками.

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