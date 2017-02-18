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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны РК принесло соболезнования семьям и родным погибших военнослужащих
CA-NEWS (KZ) - Руководство Министерства обороны РК принесло глубокие соболезнования семьям и родным погибших, передает пресс-служба ведомства.

17 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека.

По данным пресс-службы Минобороны РК, в настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай Жамбылской области завершены, погибло семь военнослужащих. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных Сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой.

Сообщается, что постановлением премьер-министра страны создана комиссия под руководством министра обороны.

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