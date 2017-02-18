Назван главный итог переговоров по Сирии в Астане

"Главным результатом работы в Астане стало одобрение всеми участниками положения о совместной группе по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, подготовленного Россией, Ираном и Турцией. Это означает, что трехсторонний механизм поставлен на хорошую, согласованную основу", — сказал собеседник агентства.
"Задачами для трехсторонней совместной группы, кроме обеспечения всех условий прекращения огня, также является отделение террористических организаций, таких как ИГ и Нусра , от вооруженной оппозиции, укрепление мер доверия, способствующих межсирийскому диалогу под эгидой ООН", — отметил источник.
Напомним, вчера в столице Казахстана прошел второй раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Как и в первый раз, в этом саммите, помимо представителей правительства Сирии, делегаций России, Турции и Ирана, принимали участие представители так называемой вооруженной сирийской оппозиции.
|кто есть кто
|Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек