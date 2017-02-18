Назван главный итог переговоров по Сирии в Астане

- Ключевым итогом второго раунда переговоров по Сирии в Астане стало одобрение положения о совместной группе по контролю за перемирием в арабской республике, сообщил РИА Новости источник в администрации Кремля.

"Главным результатом работы в Астане стало одобрение всеми участниками положения о совместной группе по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, подготовленного Россией, Ираном и Турцией. Это означает, что трехсторонний механизм поставлен на хорошую, согласованную основу", — сказал собеседник агентства.

"Задачами для трехсторонней совместной группы, кроме обеспечения всех условий прекращения огня, также является отделение террористических организаций, таких как ИГ и Нусра , от вооруженной оппозиции, укрепление мер доверия, способствующих межсирийскому диалогу под эгидой ООН", — отметил источник.

Напомним, вчера в столице Казахстана прошел второй раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Как и в первый раз, в этом саммите, помимо представителей правительства Сирии, делегаций России, Турции и Ирана, принимали участие представители так называемой вооруженной сирийской оппозиции.

"Мы не хотели приезжать сюда, но мы также не хотели, чтобы наш народ потерял этот шанс, потому что они ждут, народ наш ждет. Вы видели, что сторона, которая ответственна за нарушения, не заинтересована в действенном режиме прекращении огня, и они были бы счастливы, если бы мы не приехали сюда. Несмотря на несоблюдение обязательств, мы приехали сюда, чтобы никто не смог нас обвинить", -сказали представители оппозиции.