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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, 15 человек ранены
CA-NEWS (CA) - В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения, сообщают власти страны.

Взрыв прогремел в городе Вираншехир на границе с Сирией (провинция Шанлыурфа). По данным турецкого агентства Anadolu, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Предположительно целью нападения были квартиры судей, так как в здании, около которого взорвался автомобиль, располагаются квартиры судей и прокуроров.

Место происшествия оцеплено. В городе Вираншехир проживают в основном курды.

Рост числа нападений на юго-востоке Турции наблюдается с 2015 года: в большинстве случаев ответственность за атаки берут на себя курдские сепаратисты из группировки "Рабочая партия Курдистана" или боевики экстремистской группировки "Исламское государство" .

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