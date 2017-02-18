В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, 15 человек ранены
- Азия и мир, происшествия
- 11:02, 18 февраля 2017
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- Обновлено: 11:06, 18 февраля 2017
CA-NEWS (CA) - В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения, сообщают власти страны.
Взрыв прогремел в городе Вираншехир на границе с Сирией (провинция Шанлыурфа). По данным турецкого агентства Anadolu, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Предположительно целью нападения были квартиры судей, так как в здании, около которого взорвался автомобиль, располагаются квартиры судей и прокуроров.
Место происшествия оцеплено. В городе Вираншехир проживают в основном курды.
Рост числа нападений на юго-востоке Турции наблюдается с 2015 года: в большинстве случаев ответственность за атаки берут на себя курдские сепаратисты из группировки "Рабочая партия Курдистана" или боевики экстремистской группировки "Исламское государство" .
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