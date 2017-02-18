О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвует А.Атамбаев?

CA-NEWS (CA) - Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. В 53-м по счету форуме принимают участие более 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В работе конференции принимает участие президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Конференция продлится три дня, с 17 по 19 февраля.

О чем говорят на конференции? Основные цитаты выступлений в матриалах Reuters, Би-би-си и ТАСС.

Дональд Трамп часто противоречит сам себе, заявил сенатор Конгресса США Джон Маккейн. "Я считаю, что дело Флинна очевидно показывает, что во многих отношениях администрация (Трампа) в замешательстве. И ей предстоит основательно поработать", - цитирует агентство Reuters республиканца, который возглавляет комитет Сената по вопросам вооруженных сил. "Считаю, что президент делает сначала одни заявления, а потом при иных оказиях противоречит сам себе. Мы уже научились воспринимать все так, что дела президента противоречат его словам", - утверждал сенатор, который является одним из убежденных критиков главы государства.

Он предупредил собравшихся в Мюнхене, что наступили "опасные времена", и напомнил, что Запад одержал непростую моральную победу, и поколения лидеров, восстановивших мирную жизнь на Западе после Второй Мировой войны, были бы обеспокоены тем, как в последнее время развиваются события.

НАТО должна быстро отреагировать на возможное размещение Россией новых крылатых ракет, заявил глава министерства обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя информацию СМИ о том, что российские военные якобы развернули полностью боеспособное подразделение, оснащенное крылатыми ракетами наземного базирования класса "земля - земля", в нарушение российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Министр обороны Нидерландов Янине Хеннис-Плассарт считает, что НАТО необходимо поддерживать содержательный диалог с Россией для прозрачности в военных вопросах и предотвращения рисков. "Но я бы также отметила, что заявления о каких-то сделках с Россией, конечно, отражают определенное положение РФ, но мы должны быть едины не только на встречах, но и в том, что мы говорим", - заявила министр.

Потребность в НАТО никогда не была столь большой, как сегодня, однако необходимо повышать эффективность альянса, чтобы он был в состоянии эффективно противостоять существующим угрозам, считает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. "НАТО должна быть в состоянии иметь обзор на 360 градусов, обеспечивая полную безопасность на востоке, юге, западе и севере", - заявил Фэллон

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан считает, что успехом военной операции НАТО в Афганистане можно назвать празднование Навруза (праздник Нового года по солнечному летоисчислению) в Кандагаре в 2011 году при большом скоплении людей. "Для меня успехом (операции - прим. ТАСС) может служить тот факт, что, к примеру, в Кандагаре в 2011 году во время праздника Навруз стадион был наполнен людьми, а до этого не удавалось отметить этот праздник с таким количеством людей", - сказал министр, отвечая на вопрос можно ли считать операцию в Афганистане успешной, несмотря на то, что она продолжается уже 15 лет.

НАТО пока не выполняет в достаточной мере свои обязательства на юго-восточном направлении, где находится Турция, считает министр национальной обороны Турции Фикри Ышык. "НАТО на юго-восточном фланге, где находится, в частности, Турция, пока не выполняет свои обязательства, - сказал он. - Мы надеемся, что это изменится в ближайшее время".

Министр обороны в новой администрации Трампа Джеймс Мэттис успокоил участников конференции, сказав, что Соединенные Штаты выступят сообща со своими партнерами по НАТО в том, что касается общих угроз, и предупредил о существовании "дуги нестабильности" на обочине Европы. "Все мы видим, что наши нации испытывают многочисленные угрозы по многим фронтам по мере того, как дуга нестабильности нарастает по окраинам стран-членов НАТО и далее", - сказал отставной генерал Мэттис.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN назвал подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об ужесточении иммиграционного режима, который временно ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан семи государств, включая Иран, оскорблением для всего иранского народа. По словам Зарифа, невозможно найти "ни одного иранца, который совершил бы хоть один акт терроризма против американцев".

Глава Минобороны Нидерландов Янине Хеннис-Плассарт считает оправданными требования США о повышении оборонных расходов странами НАТО до 2% ВВП. "США требуют увеличения расходов, на них нужно отвечать", - сказала она. "Я с ними согласна, они справедливые", - добавила министр.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что переброска боевых частей американских ВС в Сирию привела бы только к усилению экстремистской активности в регионе. Он также заявил, что именно действия США на Ближнем Востоке, включая оккупацию Ирака в 2003 году, привели к вакууму, из которого родилась экстремистская группировка "Исламское государство".

Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц заявил, что Европа должна поддерживать сотрудничество с США, несмотря на неопределенность относительно будущих действий Дональда Трампа. Дипломат подчеркнул, что нужен постоянный хороший контакт, "независимо от того, как зовут президента: Трамп или Обама".

Министр иностранных Великобритании Борис Джонсон выступил в защиту глобализации. По его словам, она открывает огромные возможности для страны, которая собирается выйти из ЕС. "Сейчас не время для нас поворачиваться спиной к глобализации. Было бы сумасшествием возвести барьеры между нами. Как безумно было бы это, как глупо", - отметил он.

Китай видит возможность для возобновления шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР и призывает к возобновлению консультаций, заявил глава МИД КНР Ван И. "Все стороны должны активно изучить возможности достижения прорывов в области решения этой проблемы, должны стремиться вернуться за стол переговоров", - указал дипломат.

Китай готов к сотрудничеству с США при отказе от политики конфронтации, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы готовы сотрудничать с США на основе принципа отказа от политики конфронтации, взаимного уважения и урегулирования разногласий" - сказал он. Министр также отметил, что Пекин готов содействовать улучшению отношений США с Россией.