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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Финляндии однополые браки разрешены "отныне и навсегда"
CA-NEWS (CA) - Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу, требовавшую отмены закона об однополых браках. Против петиции проголосовало 120 парламентариев, за - 48, передает Би-би-си.

"Парламент подтвердил, что однополые браки будут 100% разрешены отныне и навсегда. Счастливых сведеб!" - написал в "Твиттере" лидер партии "Зелёный союз" Вилле Нийнистё.

Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году, с 1 марта он вступает в силу. Пока в стране однополым парам разрешается вступать в так называемое "зарегистрированное партнерство", однако они не могут заключить брак официально.

Приняв этот закон три года назад, Финляндия стала 12-й европейской страной, где разрешены однополые браки.

Противники закона об однополых браках собрали под петицией, требующей его отмены, более 50 тысяч подписей. Гражданскую инициативу поддержали парламентарии от партий "Истинные финны" и "Христианские демократы".

Национальная коалиционная партия, а также "Шведская народная партия", "Зелёный союз", "Социал-демократическая партия" и "Левый союз" выступили против отмены закона об однополых браках.

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