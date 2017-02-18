РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Правительство России не даст укрепиться рублю, - министр экономразвития РФ
CA-NEWS (CA) - орешкинПравительство России готово принять меры в случае укрепления рубля, заявил министр экономического развития Максим Орешкин после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

После выступления Орешкина рубль начал дешеветь к доллару. Днем на Московской бирже доллар торговался выше 58,3 рубля, тогда как утром за него давали 57,7 рубля.

Орешкин заявил, что укрепление рубля, которое наблюдалось в последние недели, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами.

"В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать", - цитирует его Интерфакс.

Орешкин объяснил укрепление рубля притоком капитала, связанным со сделками по приватизации, а также сезонным фактором. По его словам, в этот период времени обычно низкий импорт, что укрепляет платежный баланс.

Доллар и евро дешевели к рублю последние несколько месяцев. На этой неделе евро опускался ниже 60 рублей, а доллар - до примерно 56,5 рубля.

С 7 февраля министерство финансов России начало ежемесячно покупать валюту на Московской бирже. В день минфин скупил валюту на 105 млн долларов. Операции на валютном рынке по поручению минфина проводит центробанк.

Эксперты называют множество различных факторов, почему рубль рос в последние месяцы, несмотря на то, что цены на нефть почти не менялись. Среди самых популярных объяснений - кэрри-трейд. Это один из видов рыночных спекуляций, при котором инвесторы занимают деньги на рынках с низкими ставками и вкладывают эти средства на рынках стран, где ставки высокие. В итоге они выигрывают на разнице в ставках и укреплении валюты, к которому приводят их манипуляции.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×