Более 100 боевиков убиты в Пакистане после взрыва в мавзолее

- Власти Пакистана сообщили, что более 100 боевиков убиты в ходе спецопераций в разных районах Пакистана, проведенных на следующий день после взрыва в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд.

"Террористы будут преследоваться беспощадно, в массовом порядке, везде и повсюду", - говорится в заявлении пакистанских военных.

Жертвами нападения смертника на суфийскую святыню стали по меньшей мере 80 человек, еще более 150 получили ранения, отмечает Би-би-си.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Взрыв произошел в тот момент, когда в мавзолее собрались верующие для вечерней молитвы.

В связи с нападением власти провинции Синд объявили трехдневный траур, по всей стране были усилены меры безопасности.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выступил с осуждением нападения и поручил силовым структурам как можно скорее найти организаторов взрыва.

Ране, в понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, ранения получили более 100 человек.