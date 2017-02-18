Более 100 боевиков убиты в Пакистане после взрыва в мавзолее

- Азия и мир, происшествия
- 12:06, 18 февраля 2017
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"Террористы будут преследоваться беспощадно, в массовом порядке, везде и повсюду", - говорится в заявлении пакистанских военных.
Жертвами нападения смертника на суфийскую святыню стали по меньшей мере 80 человек, еще более 150 получили ранения, отмечает Би-би-си.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".
Взрыв произошел в тот момент, когда в мавзолее собрались верующие для вечерней молитвы.
В связи с нападением власти провинции Синд объявили трехдневный траур, по всей стране были усилены меры безопасности.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выступил с осуждением нападения и поручил силовым структурам как можно скорее найти организаторов взрыва.
Ране, в понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, ранения получили более 100 человек.
|кто есть кто
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генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
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Директор департамента здравоохранения г. Бишкек