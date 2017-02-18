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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Более 100 боевиков убиты в Пакистане после взрыва в мавзолее
CA-NEWS (CA) - Власти Пакистана сообщили, что более 100 боевиков убиты в ходе спецопераций в разных районах Пакистана, проведенных на следующий день после взрыва в мавзолее города Сехван-Шарифв провинции Синд.

"Террористы будут преследоваться беспощадно, в массовом порядке, везде и повсюду", - говорится в заявлении пакистанских военных.

Жертвами нападения смертника на суфийскую святыню стали по меньшей мере 80 человек, еще более 150 получили ранения, отмечает Би-би-си.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Взрыв произошел в тот момент, когда в мавзолее собрались верующие для вечерней молитвы.

В связи с нападением власти провинции Синд объявили трехдневный траур, по всей стране были усилены меры безопасности.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выступил с осуждением нападения и поручил силовым структурам как можно скорее найти организаторов взрыва.

Ране, в понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, ранения получили более 100 человек.

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