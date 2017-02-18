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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция арестовала четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама
CA-NEWS (CA) - Полиция Малайзии сообщила об аресте четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чон Ына. Как сообщает «Ренхап», задержанным оказался Ли Чон Чхоль 1970 года рождения. По данным агентства, подозреваемого арестовали вчера вечером в штате Селангор, у него с собой были документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим.

Ранее Северная Корея призвала Малайзию в срочном порядке выдать тело брата лидера КНДР, а также предоставить отчет о результатах вскрытия.

Напомним, Ким Чон Нам был убит в понедельник в Куала-Лумпуре. Предположительно, его отравили два агента северокорейской разведки в аэропорту малайзийской столицы. Ким Чон Нам проживал за пределами Северной Кореи и неоднократно публично выступал в поддержку реформ в этой стране.

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