Полиция арестовала четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чон Нама

- Полиция Малайзии сообщила об аресте четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чон Ына. Как сообщает «Ренхап», задержанным оказался Ли Чон Чхоль 1970 года рождения. По данным агентства, подозреваемого арестовали вчера вечером в штате Селангор, у него с собой были документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим.

Ранее Северная Корея призвала Малайзию в срочном порядке выдать тело брата лидера КНДР, а также предоставить отчет о результатах вскрытия.

Напомним, Ким Чон Нам был убит в понедельник в Куала-Лумпуре. Предположительно, его отравили два агента северокорейской разведки в аэропорту малайзийской столицы. Ким Чон Нам проживал за пределами Северной Кореи и неоднократно публично выступал в поддержку реформ в этой стране.