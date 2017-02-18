Американский концерн General Motors продаст немецкий Opel французской группе Peugeot-Citroen

- Азия и мир, новости компаний
- 12:53, 18 февраля 2017
- Просмотров: 545
Как сообщает агентство Bloomberg, французская группа Peugeot-Citroen (PSA) и американская корпорация General Motors (GM) оценивают сделку по покупке немецкой автомобильной компании Opel примерно в $2 млрд. Об этом агентство сообщило со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров между PSA и GM.
По планам, французская компания может заплатить американской около $1 млрд наличными, а также взять на себя около $1 млрд долгов Opel. Переговоры проходят в закрытом режиме. Сообщается, что сделка может быть заключена 23 февраля, когда французская корпорация опубликует свой годовой отчет.
Как сообщал «Ъ», продажа Opel может помочь GM снизить убытки и издержки своих европейских операций. В свою очередь, французская компания надеется провести реструктуризацию Opel, обойти по доле рынка своего конкурента Renault и приблизиться к лидеру европейского рынка немецкой Volkswagen.
|кто есть кто
|Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек