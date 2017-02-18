Американский концерн General Motors продаст немецкий Opel французской группе Peugeot-Citroen

Американский автоконцерн General Motors и французская группа Peugeot-Citroen подтвердили информацию о том, что принадлежащий GM бренд Opel может быть продан французам.

Как сообщает агентство Bloomberg, французская группа Peugeot-Citroen (PSA) и американская корпорация General Motors (GM) оценивают сделку по покупке немецкой автомобильной компании Opel примерно в $2 млрд. Об этом агентство сообщило со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров между PSA и GM.

По планам, французская компания может заплатить американской около $1 млрд наличными, а также взять на себя около $1 млрд долгов Opel. Переговоры проходят в закрытом режиме. Сообщается, что сделка может быть заключена 23 февраля, когда французская корпорация опубликует свой годовой отчет.

Как сообщал «Ъ», продажа Opel может помочь GM снизить убытки и издержки своих европейских операций. В свою очередь, французская компания надеется провести реструктуризацию Opel, обойти по доле рынка своего конкурента Renault и приблизиться к лидеру европейского рынка немецкой Volkswagen.