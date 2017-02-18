Из-за кого пострадал глава Samsung и в каких условиях он содержится?

- Вчера утром в Южной Корее был арестован вице-президент корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён , в настоящее время исполняющий обязанности главы корпорации. Прокуратура обвиняет господина Ли в даче взяток на общую сумму $36,42 млн организациям, подконтрольным подруге бывшего президента страны Чхве Сун Силь. Глава Samsung пострадал из-за подруги президента Южной Кореи, пишет kommersant.ru

В рамках расследования скандала о коррупции и кумовстве, который в декабре 2016 года привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе, вчера рано утром был арестован вице-президент корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён. Ли исполняет обязанности главы Samsung и в скором времени уже должен был занять пост президента корпорации. Однако в ходе расследования коррупционного скандала в высшем руководстве страны всплыли доказательства причастности к нему Ли. Он обвиняется в даче взяток на сумму почти $37 млн структурам, которые контролировала подруга теперь уже бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь.

Арест Ли не был неожиданностью, прокуратура уже допрашивала его в январе, однако тогда он был отпущен, так как суд не счел необходимым его задерживать. Повторный допрос состоялся в начале этой недели, после чего центральный районный суд Сеула одобрил запрос на арест вице-президента. Суд отметил, что «признает необходимость арестовать Ли Чжэ Ёна ввиду полученных новых доказательств». Как утверждает прокуратура, Ли перечислил более $36 млн структурам госпожи Чхве Сун Силь, чтобы заручиться поддержкой президента страны в процессе масштабной реструктуризации Samsung и объединения двух его подразделений. В результате реструктуризации Ли Чжэ Ён должен был стать полноправным главой всей корпорации, сменив на этом посту своего тяжело болеющего отца Ли Гон Хи. Для проведения слияния компания должна была получить одобрение национального пенсионного фонда, и одобрение было получено, как утверждает прокуратура, в обмен на взятки.

В настоящее время Ли содержится в одиночной камере, где имеется телевизор и стол. ПО данным сайта businessinsider.com, заключенный содержится в камере площадью 71 квадратный фут (6,5 кв.метров) с туалетом в углу, скрытым за перегородкой. В камере нет душа, только рукомойник. Вместо кровати - матрас на голом полу. Ли Чжэ Ен не контактирует с другими задержанными.



Официальные обвинения должны быть предъявлены в течение ближайших 10 дней, хотя прокуратура может потребовать и продления этого срока. После этого суд должен будет принять решение в течение трех месяцев. Каким бы оно ни было, удар по крупнейшей южнокорейской корпорации будет сильным. В заявлении Samsung отмечается: «Мы сделаем все возможное для того, чтобы в ходе судебного разбирательства была установлена истина». Акции компании на сегодняшних торгах подешевели на 1,1%.

0 0 0 ВКонтакте 0 Поделиться Комментарии 457 Просмотры

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За выступили 234 депутата (при 200 необходимых), против — 54. Импичмент стал результатом длившегося с конца октября скандала с подругой Пак Кын Хе, которая, не занимая никаких официальных постов, была плотно вовлечена в процесс принятия государственных решений.