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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вводятся научные степени PhD и Doctor of Science
CA-NEWS (UZ) - С 1 июля текущего года в Узбекистане вводится двухуровневая система послевузовского образования. Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 16 февраля, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Новая система будет включать в себя базовую докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора философии — PhD в соответствующей отрасли науки) и докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора наук — Doctor of Science, ScD).

C 1 января 2013 года в Узбекистане действует одноступенчатая система послевузовского образования, предусматривающая присуждение ученой степени доктора наук.

В соответствии с указом, степень PhD присуждается лицам, имеющим степень магистра или высшее образование (по программам специальности), либо завершившим клиническую ординатуру (для медицинских наук), и защитившим диссертацию. Степень ScD присуждается лицам, имеющим ученую степень кандидата наук или PhD или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в зарубежных государствах, и защитившим диссертацию.

В базовую докторантуру принимаются лица, имеющие степень магистра или высшее образование, либо завершившие клиническую ординатуру, а в докторантуру — лица со степенью кандидата наук или PhD или другими приравненными к ним степенями, полученными за рубежом, говорится в тексте указа.

Действующие научные советы по присуждению ученой степени доктора наук прекращают прием диссертаций на защиту по одноступенчатой системе послевузовского образования.
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