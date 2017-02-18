В Узбекистане вводятся научные степени PhD и Doctor of Science

- Узбекистан, общество
- 13:20, 18 февраля 2017
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Новая система будет включать в себя базовую докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора философии — PhD в соответствующей отрасли науки) и докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора наук — Doctor of Science, ScD).
C 1 января 2013 года в Узбекистане действует одноступенчатая система послевузовского образования, предусматривающая присуждение ученой степени доктора наук.
В соответствии с указом, степень PhD присуждается лицам, имеющим степень магистра или высшее образование (по программам специальности), либо завершившим клиническую ординатуру (для медицинских наук), и защитившим диссертацию. Степень ScD присуждается лицам, имеющим ученую степень кандидата наук или PhD или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в зарубежных государствах, и защитившим диссертацию.
В базовую докторантуру принимаются лица, имеющие степень магистра или высшее образование, либо завершившие клиническую ординатуру, а в докторантуру — лица со степенью кандидата наук или PhD или другими приравненными к ним степенями, полученными за рубежом, говорится в тексте указа.Действующие научные советы по присуждению ученой степени доктора наук прекращают прием диссертаций на защиту по одноступенчатой системе послевузовского образования.
|кто есть кто
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генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
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Директор департамента здравоохранения г. Бишкек