В Ташкенте главврачей больниц будет назначать хоким Ташкента, а не Минздрав
- Узбекистан, общество
- 13:32, 18 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Право назначения главных врачей медицинских центров Ташкента, а также руководителей Главного управления здравоохранения города, городского диагностического центра и районных медицинских объединений получил хоким столицы.
Как сообщила на брифинге в пятницу заместитель хокима Ташкента Фарида Абдурахимова, постановление об этом 7 февраля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Раньше правом назначения обладало Министерство здравоохранения.
Решением хокима столицы Рахмонбека Усманова от 17 февраля о повышении эффективности реформ в системе здравоохранения города предусмотрено внедрение механизма ротации руководителей медучреждений, проработавших в одном месте более 10 лет. Документом также запланировано проведение аттестации работников медучреждений.
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