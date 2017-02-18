РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Назначены новые начальники УВД Ферганы, ОВД Термеза и ряда районов Ферганской и Сурхандарьинской областей
CA-NEWS (UZ) - В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту».

Начальником УВД Ферганы назначен подполковник Хаётжон Салиев, ОВД Бешарыкского района Ферганской области — подполковник Илхомжон Сотволдиев, ОВД Дангаринского района — подполковник Рустамжон Тожиев, ОВД Куштепинского района — подполковник Дилшод Рузматов.

ОВД Термеза возглавил подполковник Шарофиддин Саидов, ОВД Термезского района Сурхандарьинской области — подполковник Жахонгир Хасанов, ОВД Джаркурганского района — подполковник Розик Собиров, ОВД Байсунского райна — подполковник Шеркузи Сатторов, ОВД Кумкурганского района — майор Уткир Шукуров.

Начальником ОВД Пешкунского района Бухарской области стал майор Эркин Сафаров.

Ранее были назначены начальники Управления выезда, въезда и оформления гражданства ГУВД Ташкента — подполковник Бехзод Сайфуллаев, Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом ГУВД столицы — подполковник Элбек Хайруллаев, а также начальник ОВД города Гулистана Сырдарьинской области — подполковник Бахриддин Каршибоев.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×