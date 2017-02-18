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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон встретился с главой МИД Афганистана С.Раббони
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня, 18 февраля министра иностранных дел Афганистана Салохиддина Раббони.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече были обсуждены основные направления двухстороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что взаимодействия Таджикистана и Афганистана регулируются более 80 документами, подписанные за годы сотрудничества в политической, жкономической, торговой, энергетической, транспортной, образовательной и научной сферах, а также в сферах обороны и безопасности.

Собеседники выразили заинтересованность в активизации регионального сотрудничества, в том числе по реализации крупных региональных проектов по строительству железных дорог и линии электропередачи.

Была подчеркнута необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества в борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и защиты границ.

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