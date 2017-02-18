Эмомали Рахмон встретился с главой МИД Афганистана С.Раббони

- Таджикистан, политика
- 13:49, 18 февраля 2017
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Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече были обсуждены основные направления двухстороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.
Было отмечено, что взаимодействия Таджикистана и Афганистана регулируются более 80 документами, подписанные за годы сотрудничества в политической, жкономической, торговой, энергетической, транспортной, образовательной и научной сферах, а также в сферах обороны и безопасности.
Собеседники выразили заинтересованность в активизации регионального сотрудничества, в том числе по реализации крупных региональных проектов по строительству железных дорог и линии электропередачи.
Была подчеркнута необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.
Также в ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества в борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и защиты границ.
|кто есть кто
|Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек