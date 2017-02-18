Рахмон провел заседание Совета безопасности Таджикистана

- Под председательством президента Таджикистана, главы Совета безопасности страны Эмомали Рахмона состоялось заседание Совета безопасности Республики Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в работе заседания приняли участие постоянные члены и члены Совета безопасности, председатели Конституционного суда, Верховного Суда, Высшего экономического суда, руководители военных структур, правоохранительных органов, руководство и ответственные лица соответствующих министерств и ведомств страны.

Эмомали Рахмон в начале заседания подвел итоги деятельности силовых структур и правоохранительных органов страны на пути обеспечения безопасности государства и народа Таджикистана, верховенства закона, общественного порядка, защиты границ страны, борьбы против преступности и преступлений и напомнил об успешных мерах и ряде недостатков и упущений в этом направлении.

На заседании подробно были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью силовых структур и правоохранительных органов страны в 2016 году, конкретизирован план очередных и дополнительных мер в этом направлении на 2017 год.

По повестке дня очередного заседания Совета безопасности Республики Таджикистан были заслушаны отчеты генерального прокурора Юсуфа Рахмона, директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Сулаймона Султонзода, министра внутренних дел Рамазона Рахимзода, председателя Государственного комитета национальной безопасности Саймумина Ятимова, министра обороны Шерали Мирзо, командующих Национальной гвардией и Пограничными войсками Бободжона Джамолзода и Раджабали Рахмонали, директора Агентства по контролю за наркотиками Шерхона Салимзода, председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Рустама Назарзода и других.

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В работе заседания также были обсуждены вопросы незаконной купли и продажи земли, злоупотребления должностными полномочиями, соблюдения законодательства в сфере труда, реализации законов РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», предотвращения незаконных действий сотрудниками правоохранительных органов, фактов совершения самоубийств молодежью, их участия в конфликтах в зарубежных странах, в том числе противоборств в Сирии, членство молодежи и подростков в экстремистских и террористических организациях и группировках, учебы молодежи в незаконных зарубежных религиозных школах, незаконная деятельность мечетей, других религиозных учреждений, факты совершения преступлений молодыми людьми и подростками в образовательных учреждениях и воинских частях, а также низкий уровень воспитательных и разъяснительных работ в частях и подразделениях. Руководителям соответствующих структур были даны поручения по усилению мер для устранения недостатков и проблем в этом направлении.