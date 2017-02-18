В Таджикистане увеличат количество часов русского и английского языков

- Таджикистан, общество
- 14:03, 18 февраля 2017
- Просмотров: 388
Как сообщил «АП» начальник управления среднего школьного образования министерства образования Таджикистана Абдуджаббор Алиев, сейчас рабочая комиссия Минобрнауки работает над вопросом, на сколько часов увеличить преподавание русского и английского языка в средних школах. «Мы следуем указу президента Эмомали Рахмона об увеличении часов преподавания русского и английского языков», - уточнил Алиев.
Сегодня, по его словам, в таджикских школах русский язык преподается три часа в неделю, два часа отдано на преподавание английского языка.
«Таким образом, в учебном году русскому языку отдано 102 часа, а изучению английского – 68», - уточнил чиновник. – Но мы планируем еще на час в неделю увеличить преподавание русского и английского. Но для этого нужны финансы, нужно издавать новые учебники для школьников, искать педагогов».
Напомним, Эмомали Рахмон не раз выступал с заявлениями, что русский язык очень важен для таджикского общества. «Русский язык для нашего общества носит не декларативный, а реальный характер. В Конституции страны за ним закреплен статус языка межнационального общения», - напомнил президент на открытии в Душанбе нового учебного корпуса Российско-Таджикского (Славянского) университета 30 августа 2016 года.
|кто есть кто
|Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек