В Таджикистане увеличат количество часов русского и английского языков

Министерство образования и науки Таджикистана работает над вопросом по увеличению количества часов по преподаванию русского и английского языков в школах.

Как сообщил «АП» начальник управления среднего школьного образования министерства образования Таджикистана Абдуджаббор Алиев, сейчас рабочая комиссия Минобрнауки работает над вопросом, на сколько часов увеличить преподавание русского и английского языка в средних школах. «Мы следуем указу президента Эмомали Рахмона об увеличении часов преподавания русского и английского языков», - уточнил Алиев.

Сегодня, по его словам, в таджикских школах русский язык преподается три часа в неделю, два часа отдано на преподавание английского языка.

«Таким образом, в учебном году русскому языку отдано 102 часа, а изучению английского – 68», - уточнил чиновник. – Но мы планируем еще на час в неделю увеличить преподавание русского и английского. Но для этого нужны финансы, нужно издавать новые учебники для школьников, искать педагогов».

Напомним, Эмомали Рахмон не раз выступал с заявлениями, что русский язык очень важен для таджикского общества. «Русский язык для нашего общества носит не декларативный, а реальный характер. В Конституции страны за ним закреплен статус языка межнационального общения», - напомнил президент на открытии в Душанбе нового учебного корпуса Российско-Таджикского (Славянского) университета 30 августа 2016 года.