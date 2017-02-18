Торговлей земли в пригородах Душанбе занимаются ОПГ, - Гепрокурор Таджикистана
- Таджикистан, политика
- 14:13, 18 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - В пригородном районе Рудаки за последние два года выявлены 200 фактов незаконной продажи земли, которым в основном занимаются организованные преступные группировки (ОПГ), заявил, выступая 16 февраля с трибуны парламента Таджикистана, генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.
«В этом районе ОПГ успели продать свыше 200 гектаров земли, на чем заработали около 5 миллионов долларов США, - заявил он. – Уже арестованы 28 участников подобных группировок».
По словам генпрокурора, из-за подобной преступной деятельности вышеназванных групп 58 дехканских хозяйств прекратили свою деятельность.
«Экс-мэр города Гиссар Усмон Сабзов незаконно принял свыше 400 решений о выделении гражданам участков земли для строительства домов. Все эти решения уже аннулированы, а земельные участки возвращены государству», - подчеркнул Юсуф Рахмон.
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