Торговлей земли в пригородах Душанбе занимаются ОПГ, - Гепрокурор Таджикистана

В пригородном районе Рудаки за последние два года выявлены 200 фактов незаконной продажи земли, которым в основном занимаются организованные преступные группировки (ОПГ), заявил, выступая 16 февраля с трибуны парламента Таджикистана, генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.

«В этом районе ОПГ успели продать свыше 200 гектаров земли, на чем заработали около 5 миллионов долларов США, - заявил он. – Уже арестованы 28 участников подобных группировок».

По словам генпрокурора, из-за подобной преступной деятельности вышеназванных групп 58 дехканских хозяйств прекратили свою деятельность.

«Экс-мэр города Гиссар Усмон Сабзов незаконно принял свыше 400 решений о выделении гражданам участков земли для строительства домов. Все эти решения уже аннулированы, а земельные участки возвращены государству», - подчеркнул Юсуф Рахмон.

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