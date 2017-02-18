Великобритания приветствует крупномасштабные планы Узбекистана в области реформ – посол

- Великобритания приветствует крупномасштабные планы Узбекистана в области реформ. Об этом сказал в пятницу посол Великобритании Кристофер Аллан на пресс-конференции, посвященной 25-летней годовщине установления дипломатических отношений с Узбекистаном.

По словам главы диппредставительства Великобритании, двусторонние отношения между странами охватывают многие сферы, включая политику, торговлю, безопасность, образование и культуру.

Посольство Великобритании сотрудничает с правительством Узбекистана в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, укрепляется сотрудничество по ряду региональных вопросов, интересующих обе стороны.

Великобритания продолжает укреплять сотрудничество с Узбекистаном по торговым, экономическим и инвестиционным вопросам, в частности в рамках ежегодных заседаний Узбекско-британского совета по торговле и промышленности, основанного в 1994 году. Посол напомнил, что на заседании, прошедшем в Ташкенте в ноябре прошлого года, присутствовало рекордное число британских компаний.

Аллан отметил, что стремление Узбекистана улучшить бизнес-среду, искоренить коррупцию и привлечь иностранные инвестиции является важным и положительным начинанием, и Великобритания рада поддержать эти реформы, делясь опытом и знаниями, или финансируя наращивание потенциала в учреждениях Узбекистана.

По данным министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, товарооборот между Британией и Узбекистаном в 2016 году составил 151,3 миллиона долларов, что на 43 процента больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт в Великобританию из Узбекистана включает черные металлы и хлопок. Основные статьи импорта из Великобритании – услуги, техника и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и потребительские товары.

Посол подчеркнул важность военного сотрудничества между Великобританией и Узбекистаном и выразил благодарность за помощь Узбекистана и неизменную поддержку транзитных соглашений, которые содействуют военным операциям Великобритании в Афганистане.

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«Великобритания считает, что у Узбекистана великое будущее, и стремится к дальнейшему укреплению наших взаимоотношений», - сказал в заключение посол Великобритании.