Мирзиёев отчитал госсоветника, экс-главу МВД: Эй ты, бессовестный... Где он учился, вообще ничего не понимает

В ходе состоявшегося 9 февраля селекторного совещания, посвященного деятельности органов внутренних дел, Шавкат Мирзиёев жестко отчитал государственного советника президента по работе с правоохранительными органами и бывшего главу МВД Адхама Ахмедбаева. Об этом «Озодлику» стало известно из аудиозаписи, отправленной собственным источником из Ташкента.

В своей речи Мирзияев сказал о необходимости формирования системы материального стимулирования труда сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел:

– Они работают в прокуратуре, совбезе, органах внутренних дел, все они занимаются одним и тем же делом. Но никакого результата нет. Нужно материально поощрять сотрудников, раскрывших уголовные дела. Давайте, мы будем платить им зарплату в двухкратном, трехкратном и четырехкратном размере, исходя из того, какое преступление им удалось раскрыть. Потому что сейчас все они получают одинаковую зарплату, и те, кому удается раскрыть преступление, и те, кто не раскрыл ни одного преступления, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Также во время своего выступления президент заявил, что десятки раз обращался к своему госсоветнику по работе с правоохранительными органами и бывшему главе МВД Адхаму Ахмедбаеву с просьбой внести свои предложения для улучшения ситуации, но не смог получить от него никакого ответа:

– Я сколько раз говорил об этом господину Ахмедбаеву. Но мы с ним не понимаем друг друга. Я даже не знаю, какой язык он понимает, бессовестный, где он учился, вообще ничего не понимает. Я ему десятки раз давал поручения, а он все равно не понимает. Эй ты, бессовестный, сколько месяцев я просил его внести предложения, а он вообще не понимает, все время говорит: завтра, завтра, завтра, завтра, завтра... Либо он не понимает, либо он глухой, либо просто не хочет выполнять мои поручения. Поэтому, это очень важно, чтобы прокуратура и органы внутренних дел работали в сотрудничестве друг с другом по раскрытию каждого преступления. У нас нет порядка. Если сидят такие министры, как Ахмедбаев и ничего не понимают, то кому я должен говорить о том, что меня мучает? На каком языке мне с ним разговаривать? Я говорил ему и на узбекском, и на русском, но он все равно не понимает, – заявил Мирзиёев.

"У нашей редакции нет других источников, подтверждающих, что эта аудиозапись была сделана именно в ходе селекторного совещания 9 февраля", - отмечает, вместе с тем, Озодлик.

В ходе совещания Мирзиёев заявил, что народ недоволен узбекской милицией. По словам президента, в прошлом году из органов внутренних дел были уволены в общей сложности 4518 сотрудников, в том числе 966 работников – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, сказал Мирзиёев.

– Как в данном случаи можно повысить авторитет сотрудников органов внутренних дел? Если защитники порядка и закона сами совершают преступление, то к кому со своими проблемами должен обращаться простой народ? – заявил в ходе совещания президент Узбекистана.

В ходе Мирзияев уволил с должности начальника Управления МВД на транспорте Рамзиддина Гаффарова, начальника Управления внутренних дел Андижанской области Дильшода Бабаджанова и начальника Управления внутренних дел Ташкентской области Азиза Бабахаджаева.

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