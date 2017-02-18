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  18 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Жена президента Зимбабве Роберта Мугабе: Мы выставим труп мужа на выборах, и он победит
CA-NEWS (CA) - Супруга 92-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе заявила, что ее муж пользуется такой поддержкой народа, что его изберут на новый срок даже в случае смерти, передает Би-би-си.

Об этом 51-летняя Грейс Мугабе сказала, выступая на митинге правящего Зимбабвийского африканского национального союза (ЗАНС).

"Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата", - заявила она на митинге в поселении Бухера, расположенном к юго-востоку от столицы.

"Вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно вам говорю - просто чтобы показать людям, как сильно люди любят своего президента", - сказала она.

Мугабе находится у власти уже 37 лет, с момента обретения страной независимости от Британии в 1980 году: сперва в должности премьера, а с 1987 года - президента.

Он не скрывает, что намерен править пока не умрет. В сентябре прошлого года он принял участие в открытии памятника самому себе, а в декабре объявил, что будет баллотироваться на новый срок.

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