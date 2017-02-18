Трамп некоторые СМИ назвал врагами американского народа
- Азия и мир, политика
- 14:58, 18 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на некоторые СМИ, назвав их врагами американского народа.
На своей странице в "Твиттере", он, в частности, назвал таковыми телекомпании Эн-би-си, Эй-би-си, Си-би-эс и Си-эн-эн, а также газету New York Times.
"СМИ фейковых новостей (New York Times, Эн-би-си, Эй-би-си, Си-би-эс, Си-эн-эн) являются не моими врагами, а врагами американского народа" - написал Трамп.
Ранее на этой неделе, комментируя отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, Трамп упрекнул СМИ в непорядочности и распространении фейковых новостей.
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