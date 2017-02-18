Отправляясь за границу, оставьте свой смартфон дома, - популярный совет в соцсетях

CA-NEWS (CA) - "В следующий раз, отправляясь за границу, оставьте свой смартфон дома". Этот довольно неожиданный совет сейчас быстро распространяется по соцсетям, передает Би-би-си.

Его автор, программист Куинси Ларсон, раньше довольно много писал о важности защиты персональных данных. Сейчас он опасается, что эти данные подвергаются риску каждый раз, когда вы пересекаете границу.

Поводом для таких опасений стала история уроженца Америки Сидда Бикканнавара, инженера НАСА, который в прошлом месяце вернулся домой из поездки в Чили. По прибытии в Хьюстон его задержали пограничники и, по его собственным словам, довольно жестко потребовали от него пароль к смартфону, хотя это устройство было выдано ему на работе, в НАСА.

В итоге Бикканнавар отдал телефон и сообщил пароль к нему. Через полчаса телефон вернули, и инженера отпустили.

Ларсон усмотрел в этом весьма опасный прецедент: "Мы видим, что любого человека могут задержать на таможне и заставить полностью раскрыть свою цифровую жизнь".

Мы также знаем, что новый министр внутренней безопасности США Джон Келли говорил о необходимости всем, кто подает заявку на американскую визу, сообщать свои пароли в соцсетях, хотя остается неясным, должно ли это правило применяться при прохождении границы.

А не далее как в четверг один новый конгрессмен гордо заявил в "Твиттере", что предложил свой первый законопроект, предусматривающий проверку личности подающего заявку на американскую визу в соцсетях.

Ларсон предсказывает, что скоро практика, когда от путешественника будут требовать выложить содержимое его телефона, станет общепринятой, и не только в США, но и по всему миру.

Поэтому он и советует перед поездкой оставлять свой телефон и лэптоп дома, а необходимое устройство арендовать в месте назначения.

Конечно, это выглядит немного чересчур. Я не могу представить себе перелета без смартфона, и уверен, что многие со мной согласятся. Поэтому я решил обратиться за советом в британский МИД и в американское посольство в Лондоне, пишет корреспондент Би-би-си.

В самом ли деле есть опасность, что на границе чиновники могут заставить меня открыть доступ к телефону или сообщить пароли в соцсетях?

В Форин-офисе мне сообщили, что их рекомендации на эту область не распространяются, потому что их об этом пока никто не спрашивал. Но мне посоветовали в случае, если я застряну на пограничном контроле в аэропорту имени Кеннеди, и там у меня потребуют пароли к соцсетям, звонить в британское посольство и просить предоставить мне услуги адвоката.

Что касается американского посольства, то, когда я позвонил туда в четверг перед обедом, мне очень вежливо ответили, что должны связаться с Вашингтоном и позже сообщат, что будет с моим смартфоном, "Фейсбуком" и "Твиттером".

Утром в пятницу ответ еще не поступил. Возможно, в Вашингтоне слишком заняты. Так что, скорее всего, мне придется воспользоваться "одноразовым" телефоном в следующий раз, когда я полечу через Атлантику, - заключает автор статьи.