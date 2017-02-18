Семьям военных, погибших при сходе лавины в Жамбылской области, выплатят единовременную компенсацию
- Казахстан, происшествия
- 17:49, 18 февраля 2017
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CA-NEWS (KZ) - Семьям военных, погибших при сходе лавины в Жамбылской области, предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере пятилетнего денежного содержания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.
"В соответствии со статьей 51 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении обязанностей воинской службы предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере 5-летнего денежного содержания согласно последней занимаемой должности на день гибели (смерти)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Жамбылской области работает правительственная комиссия.
На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших.
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