В ходе атаки ИГИЛ погибли 18 афганских военных

В пятницу афганские официальные лица сообщили о гибели по меньшей мере 18 военных в результате нападения боевиков «Исламского государства», которые привели в действие установленное на обочине дороги взрывное устройство.

Смертельное столкновение произошло в районе Дих Бала приграничной провинции Нангархар, где афганские военные при авиационной поддержке США недавно провели операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ, передает "Голос Америки".

Службы безопасности провинции сообщили, что большое количество поддерживающих «Исламское государство» боевиков организовали неожиданное нападение с трех направлений на позиции афганской армии. Ожесточенная перестрелка длилась несколько часов.

Помимо информации о 18 погибших афганских военных афганские власти сообщили, что в ходе столкновения были убиты меньшей мере 8 боевиков «Даеш» (такую аббревиатуру «Исламского государства» используют в Афганистане) и еще 12 были ранены.

В пятницу вечером представители «Исламского государства» взяли на себя ответственность за атаку и гибель 18 афганских солдат.

Граничащий с Пакистаном Нангархар – единственная афганская провинция, в которой террористической группировке удалось создать базы в нескольких районах.

Пакистанские официальные лица утверждают, что ИГИЛ использует свои афганские базы для проведения терактов в Пакистане, включая взрыв, осуществленный террористом-смертником возле храма в провинции Синд на юге страны.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку в Пакистане, в результате которой, по сообщениям пакистанских властей, погибло около 90 человек, включая женщин и детей, и около 200 человек получили ранения.