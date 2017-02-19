Источники Reuters подтверждают контакты команды Трампа со спецслужбами РФ

CA-NEWS (CA) - Источники агентства Reuters в американских правительственных кругах подтвердили информацию, ранее распространенную газетой New York Times, о том, что участники избирательной кампании Дональда Трампа имели неоднократные контакты с российскими спецслужбами.

Контакты якобы были зафиксированы в течение прошлого года и имели место еще до ноябрьских выборов президента США, победу на которых одержал Трамп.

Среди собеседников Рейтер, имен которых агентство не раскрывает, пять бывших и действующих сотрудников правительства, "непосредственно знакомых с ситуацией".

Во вторник 14 февраля газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников сообщила о связях предвыборной команды Трампа с российскими спецслужбами.

По данным газеты, американская разведка перехватила разговоры представителей штаба республиканца с высокопоставленными представителями российской разведки и российскими чиновниками, которые они вели в 2016 году. Причем контакты якобы были перехвачены примерно в то время, когда разведка собирала доказательства причастности российских хакеров ко взлому серверов Демократической партии США.

Дональд Трамп назвал эти публикации нонсенсом и попыткой оправдать многочисленные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании. В Службе внешней разведки России заявили, что не намерены комментировать "бездоказательные утверждения СМИ".