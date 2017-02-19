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  19 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Билл Гейтс призвал мир быть готовым к биотерроризму
CA-NEWS (CA) -
билл гейтс Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что правительства стран должны направить часть средств на борьбу с грядущей угрозой — биологическим терроризмом, передает Газета.ru.
По словам Гейтса, вполне вероятно, что в современных реалиях злоумышленник может синтезировать смертельную версию опасного вируса, например оспы или гриппа.
«Дело в том, что мы не связываем меры обеспечения безопасности здоровья с международной безопасностью на свой страх и риск. Появится ли это по воле природы или из руки террориста — эпидемиологи говорят, что стремительный, передающийся воздушно-капельным путем патоген может убить более 30 млн человек менее чем за год», — сказал филантроп.
Ссылаясь на данные эпидемиологов, Гейтс обратил внимание на то, что подобная вспышка смертельной инфекции может появиться в течение 10-15 лет. Он также напомнил, что в 1918 году смертельный штамм гриппа убил от 50 до 100 млн человек.
Однако, по словам Гейтса, на современном этапе этому вполне могут противостоять биотехнологии, новые лекарства и вакцины.

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