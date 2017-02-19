Германия объявляет войну фейковым новостям в "Фейсбуке"

Компания Facebook может оказаться под угрозой крупных штрафов в Германии, если откажется сотрудничать с властями в борьбе с фейковыми новостями.

Власти ФРГ могут первыми в ЕС прибегнуть к закону в попытке оградить своих граждан от фальсифицированной информации.

Facebook заявил, что воспринимает эту угрозу со всей серьезностью и нанимает специалистов, занимающихся проверкой информации и распознаванием фейковых новостей в сети.