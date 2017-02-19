Сотни тысячи жителей Барселоны вышли на марш в поддержку мигрантов

- Азия и мир, общество
- 18:13, 19 февраля 2017
- Просмотров: 768
Сотни тысяч людей вышли на демонстрацию в Барселоне, требуя от правительства впустить в страну больше беженцев из пострадавших от войны государств, передает Би-би-си.
Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов.
Протестующие утверждают, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь около 1100 беженцев.
По данным властей, около 160 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной движением "Наш дом - ваш дом".
Организаторы настаивают, что на демонстрацию пришли около 300 тысяч человек.
В марше приняла участие мэр Барселоны Ада Колау, которая активно выступала за дальнейший прием мигрантов.
Маршрут демонстрантов проходил от центра городы до берега Средиземного моря - символический жест, напоминающий о том, что около пяти тысяч человек людей погибли в море в 2016 году.
Испания, как и многие страны ЕС, не спешит принимать беженцев из Сирии и других пострадавших от военных конфликтов стран.
Германия - заметное исключение в Европейском союзе - приняла 890 тысяч соискателей убежища в 2015 году и около 280 тысяч в прошлом году.
|кто есть кто
|Тажыбай Алмаз
генеральный директор Мастерской лидерства и деловых коммуникаций
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
Депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Кубанычбек Кулбатыров
Директор департамента здравоохранения г. Бишкек