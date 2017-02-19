Пакистан подверг ракетному обстрелу территорию Афганистана

- Азия и мир, происшествия
- 18:29, 19 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Армия Пакистана подвергла интенсивному ракетному обстрелу уезд Лал Пур приграничной афганской провинции Нангархар, сообщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни.
По его словам, пакистанская армия за двое суток выпустила в сторону афганского уезда 375 ракет, в результате чего погибли женщина и двое детей, еще два человека получили ранения.
Из-за непрекращающихся ракетных обстрелов 300 семей в уезде были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в более безопасные районы, отметил пресс-секретарь.
В связи с ростом напряженности в провинцию прибыл глава Генштаба ВС Афганистана генерал Кадамшах Шахим, кроме того, к границе стянуты дополнительные силы.
В то же время посол Пакистана в Кабуле Эбрар Хусейин был вызван в МИД Афганистана в связи с последними событиями на границе, сообщили в МИД.
Правительство Афганистана решительно осуждает ракетные обстрелы со стороны пакистанской армии, отметили в ведомстве.Напомним, что в середине февраля в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд произошел взрыв. Жертвами нападения смертника на суфийскую святыню стали по меньшей мере 80 человек, еще более 150 получили ранения, пакистанские военные заявили, что теракт был осуществлен с афганской территории, и предупредили, что дадут ответ.
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