В странах ЦА интернет более всего доступен в Кыргызстане и Узбекистане, - Международный союз электросвязи

CA-NEWS (CA) - К 2020 году Интернет станет доступным для 60 процентов человечества (4,1 млрд. человек), считают эксперты Международного союза электросвязи (ITU).

Согласно данным ITU, по состоянию на 2015-ый год пользователями Интернет стали 43 процента населения планеты (3,2 млрд. человек), тогда как в 1995 году этот показатель находился на уровне 1 процента.

По подсчетам ITU, в 2016 году 65 процентов населения американского континента имели доступ к глобальной паутине. В СНГ этот показатель составил 66 процентов, в Африке – 25 процентов, в Европе – 79 процентов, в Азии и Океании – 42 процента, в странах Арабского мира – 41 процент.

Из стран ЦА Узбекистан и Кыргызстан попали в группу стран, где 51-75% процентов жителей не имеет доступа к интернету, а Туркменистан и Таджикистан - в группу стран, где 76-100 процентов населения не имеет доступа к Интернету. В эту же группу вошла Монголия. Казахстан наряду с Россией в более лучшем положении - в этих странах интернет не доступен только от 0 до 25% жителей (см. первоисточник здесь).

ТОП-10 стран, где активней всего используется интернет, выглядит следующим образом: КНР, Индия, США, Бразилия, Япония, Россия, Нигерия, Германия, Великобритания, Мексика.

Международный союз электросвязи — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.