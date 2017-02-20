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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Трамп направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву
CA-NEWS (UZ) - В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и США президент США Дональд Трамп направил поздравление Шавкату Мирзиёеву, сообщила пресс-служба МИД.

В послании говорится: «19 февраля Соединенные Штаты и Узбекистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы многим можем гордиться в наших двусторонних отношениях.

В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также Ваши усилия, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии».

В поздравительном послании президента Шавката Мирзиёева на имя Дональда Трампа отмечается, «что за прошедший период нам удалось существенно укрепить фундамент дружбы и партнерства, а наше многоплановое сотрудничество приобрело интенсивный и всеобъемлющий характер».

Глава государства особо отметил, что фундаментальные принципы и концептуальные основы внешней политики республики остаются незыблемыми. Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами.

Была выражена заинтересованность в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США.

Президент Узбекистана подчеркнул, что дальнейшее углубление взаимоотношений в духе стратегического партнерства на основе принципов взаимопонимания, уважения и обоюдной выгоды отвечает коренным интересам народов Узбекистана и США.

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