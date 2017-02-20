Онкологические научные центры Узбекистана и России подписали меморандум о взаимопонимании

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте состоялось мероприятие, посвященное расширению сотрудничества между Республиканским онкологическим научным центром Узбекистана и Российским онкологическим научным центром имени Н.Блохина, сообщило ИА "Жахон".

На мероприятии между Российским онкологическим научным центром и Республиканским онкологическим научным центром Узбекистана был подписан Меморандум о взаимопонимании. В нем запланирован ряд мероприятий по расширению научного, практического и методического сотрудничества в борьбе против онкологических заболеваний, повышению квалификации специалистов, популяризации научных достижений, развитию медицинского обслуживания.

"Научно-практический, материально-технический потенциал онкологической службы Узбекистана полностью отвечает международным требованиям, - отметил директор Российского онкологического научного центра имени Н.Блохина академик Михаил Давыдов. - Сегодняшнее мероприятие стало важным шагом по пути дальнейшего расширения нашего сотрудничества. Мы намерены интенсифицировать научно-практические связи, реализовать ряд проектов по обмену опытом, подготовке кадров и совершенствованию медицинского образования. Это послужит развитию медицины и охране здоровья населения".

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Российский онкологический научный центр имени Н.Блохина является одним из ведущих профильных научно-медицинских учреждений.