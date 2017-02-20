В Петербурге задержаны два мигранта из Узбекистана по подозрению в изнасилованиях

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании задержаны два мигранта из Узбекистана, сообщили в Следственном комитете РФ по Петербургу.

По данным ведомства, оба инцидента произошли 17 февраля текущего года. Первый задержанный, 24 летний гражданин Узбекистана, обвиняется в изнасиловании своей гостьи и соотечественницы. Как сообщила 26-летняя пострадавшая, молодой человек пригрозил ей физической расправой, после чего совершил насильственные действия. Затем мужчина покинул место происшествия. Надругательство произошло в съёмной квартире по адресу Байконуровская, 26. В скором времени насильника задержала полиция.

Вторым нарушителем тоже оказался уроженец Узбекистана, который подрабатывал «бомбилой» на автомобиле Рено Меган. Он принудил 42-летнюю пассажирку своего авто к оральному сексу. После чего выставил женщину из машины. 40-летнего таксиста задержали недалеко от места преступления. Оказалось, что его регистрация на территории РФ просрочена, а в родном Узбекистане он объявлен в розыск, как подозреваемый.

Арестованные мужчины были опознаны по приметам, которые сообщили полиции пострадавшие. По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.