В Беларуси вновь протестуют против «налога на тунеядство» (видео)

CA-NEWS (CA) - Более двух тысяч человек в воскресенье вышли на улицы в регионах Белоруссии, чтобы вслед за Минском потребовать отмены налога на неработающих граждан, сообщает Reuters.

На фоне продолжающейся два года рецессии белорусские власти приняли декрет о борьбе с "социальным иждивенчеством", по которому каждый, кто работал меньше шести месяцев в году и не зарегистрировался на бирже труда, должен заплатить государству около $250.

Ранее, в пятницу в Минске около 2 тыс. человек приняли участие в митинге, который стал самой крупной акций протеста в Белоруссии за последние годы.

В областном центре Гомеле, по оценке новостного интернет-портала Tut.by, в воскресенье против налога протестовали около 2 тыс. человек, в четырех других областных центрах на улицы вышли сотни.

Не дав разрешения на протесты, власти тем не менее не препятствовали их проведению, а милиция не вмешивалась. "Это протесты не только против декрета. Это протесты против ухудшения социального положения, против обеднения, против дурных решений власти", - сказал Reuters Николай Статкевич, один из инициаторов протестов.

Статкевич, экс-соперник Лукашенко на выборах 2010 года, который отсидел около пяти лет в тюрьме за организацию беспорядков, сказал, что его сторонники в следующий раз хотят вывести недовольных на улицы 25 марта.

По данным агентства, средняя зарплата в Белоруссии за три года уменьшилась до $420 с $560, из-за снижения экономики и падения экспорта.