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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В результате сходы снежной лавины в Таджикистане погибли трое дорожных рабочих
CA-NEWS (TJ) - Три сотрудника компании Innovative Road Solutions (IRS), обслуживающей автодорогу Душанбе-Худжанд, погибли в результате схода снежной лавины, сообщает Авеста.

Как сообщается,трагедия произошла 18 февраля на 72 километре автодороги Душанбе-Худжанд.

«В ход работ по очищению автодороги от снега, сошла лавина, накрывшая семь сотрудников и тяжелую дорожную технику компании. Четверых удалось спасти. Тела трех человек были обнаружены 19 февраля», — рассказал пресс-секретарь компании Далер Абдулло.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по расчистке дороги. «Ежедневно сотрудники нашей компании расчищают 70-80 снежных лавин. Длина каждой лавины составляет порядка 500 метров», — отметил собеседник.

По словам Далера Абдулло, сотрудники компании спасли 18 человек, которые были эвакуированы в тоннель «Истиклол», в котором укрылись и автотранспортные средства.

«Ситуация находится под контролем. Люди обеспечены горячим питанием», — подчеркнул пресс-секретарь.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (УЧС) Таджикистана, особенно сложная ситуация сложилась в направлении района Айни.

Спасатели КЧС, совместно с сотрудниками IRS вернули в район Айни 80 пассажиров, оказавшихся в «снежном плену». Десятки машин были вынуждены укрыться в тоннеле «Истиклол». Также часть автотранспорта находится в противолавинных галереях.

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