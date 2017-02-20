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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане аким области предложил перенести праздник Наурыз на апрель
CA-NEWS (KZ) - Аким Павлодарской области Булат Бакауов предложил перенести праздник весеннего равноденствия Наурыз с 22 марта на апрель, сообщают казахстанские сми.

"На встрече с представителями интеллигенции в конце прошлого года я внес предложение по проведению этого праздника на должном уровне в апреле, так как 22 марта в нашем регионе - все еще зимняя погода. Я считаю, когда наступит апрель, до конца месяца мы подберем место и вместе отметим этот праздник", - сказал чиновник на отчетной встрече с населением.

Как подчеркнул глава региона, "пока это просто предложение". "Если общественность отнесется к этому положительно, мы будем работать в этом направлении", - отметил аким.

Как отмечает издание, в социальных сетях тут же началось активное обсуждение предложения Бакауова. Большинство пользователей высказались против, считая, что нельзя переносить праздники, но есть и сторонники идеи главы региона.

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