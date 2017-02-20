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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Сети появилось видео нападения и последних минут жизни брата лидера Северной Кореи
Предыстория: В Малайзии убит сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

CA-NEWS (CA) - В Сети появилось видео с камер наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура в день убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, пишет пишет британское издание The Daily Mail.

На кадрах предположительно запечатлены последние минуты жизни Ким Чен Нама. На видео видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло. Сзади на него нападает женщина в белом. Она набрасывает платок на лицо жертве, а затем скрывается. После этого мужчина подходит к сотрудникам службы безопасности и показывает им на свое лицо. Затем в сопровождении двух человек он отправляется в медпункт.

убийство

Как сообщалось ранее, по одной из версий, сводный брат Ким Чен Ына скончался, вдохнув ядовитых паров из отравленного платка. У него остановилось сердце спустя несколько минут после отравления.

Накануне издание New Straits Times обнародовало фото Ким Чен Нама, сделанное через несколько минут после его отравления.

брат лидера КНДР

Как сообщает Би-би-си, Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян. «Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых в этом деле являются выходцами из Северной Кореи», - говорится в заявлении министерства по делам объединения Южной Кореи.

Полиция Малайзии уже задержала одного северокорейца по этому делу и разыскивает еще четырех.

По словам заместителя генерального инспектора полиции Нура Рашида Исмаила, эти подозреваемые покинули Малайзию в понедельник в день убийства. «У этих мужчин на руках обычные гражданские, а не дипломатические паспорта», - заявил Исмаил.

В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который, как было объявлено на пресс-конференции, работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

Также по этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.

Гражданка Индонезии по имени Сити Айсиа сообщила малазийской полиции, что ей заплатили за то, что она сочла розыгрышем.

По телевидению в Южной Корее и Малайзии показали видеозапись одной из камер наблюдения, на которой изображена женщина в белой футболке с буквами LOL на груди.

подозреваемая

Однако пока что у малазийской полиции нет доказательство причастности Северной Кореи к убийству. Пхеньян не комментирует сообщения об этом.

Ким Чен Нам, сводный брат верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, в последние годы не поддерживал связи с ним и другими членами семьи. Большую часть времени он жил в Макао, Сингапуре и в Китае.

*мальчик на фото Ким Чен Нам - сводный брат лидера КНДР

с семьей

В прошлом он выступал с критикой в адрес своей семьи, установившей династический режим в Северной Корее. В одной из книг, вышедшей в 2012 году, приводятся его слова о том, что он не считает, что его младший сводный брат располагает качествами, необходимыми для руководства страной. Тогда же он заявил, что не имеет претензий на высший пост. У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама - разные матери.

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Комментарии (1)
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bosya
09:51, 20 февраля 2017
Как красиво и профессионально отработали однако. Невольно начинаю верить, в то что на востоке есть отряб убийц, состоящий из женщин беспризорников.
кто есть кто
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