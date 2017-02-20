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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон дал 5 советов своему сыну, мэру Душанбе: Никогда не обедай в домах бизнесменов (видео)
CA-NEWS (TJ) -

В сети набирает популярность ролик о том как президент Таджикистана Эмомали Рахмон учит своего сына - Рустама Эмомали- как управлять Душанбе, пишет издание служба новостей Центарльной Азии.

Напомним, в январе Эмомали Рахмон, обладатель титулов "Основоположник мира и единства" и "Лидера нации", назначил сына мэром Душанбе, столицы Таджикистана. Рустаму Эмомали еще нет и 30 и он считается самым молодым мэром столицы в странах СНГ.

Его отец, президент Таджикистана на одном из заседаний дал ему пять советов, как управлять людьми. Первый совет данный главой государства мэру касался пожелания быть всегда требовательным. «Следи за исполнением своих поручений. Ты молодой, очень молодой. Я в твоем возрасте был директором совхоза», - сказал Эмомали Рахмон.

Далее глава страны сказал: «Ты обеспеченный. Никто не смеет на тебя давить. Никто не может указывать тебе, кого нанимать на работу. Поэтому я тебя назначил, другого бы не поставил», - добавил Эмомали Рахмон.

Третьим стал совет снижать цены для народа. Президент призвал Рустама Эмомали обеспечить граждан достойной работой, транспортом и электричеством.

В четвертом совете Эмомали Рахмон пожелал мэру никогда не грубить своим подчиненным и разговаривать с ними на культурном языке.

В конце президент призвал мэра не обедать в домах бизнесменов. «Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у них главу города», - добавил Эмомали Рахмон.

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Комментарии (4)
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Нет аватара
VCHO
12:50, 20 февраля 2017
До самой смерти будет сидеть у власти. А дальше сыночек продолжит.
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BBBB
12:03, 20 февраля 2017
Цитата: belkavkolese 10:40, 20.02.2017
Туповатые советы если честно
Хорошие советы! Кто не работал с народом будучи в должности, не понять данных советов.
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Arabella
11:08, 20 февраля 2017
«Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у них главу города», - добавил Эмомали Рахмон.
А потом эти рабочие, старики и вдовы после того как с улыбкой на лице угостят его самым лучшим, что у них есть, целый месяц будут с грустью на глазах сами голодать кушая хлеб и запивая водой. Поскольку все лучшее в своем рационе они преподнесут мэру столицы. Всем известно, что заничтельная часть граждан Таджикистана живут очень бедно, поэтому и оправляют работоспособных детей в Россию в качестве гастарбайтеров.
Нет аватара
belkavkolese
10:40, 20 февраля 2017
Туповатые советы если честно
кто есть кто
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