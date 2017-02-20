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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане сотни граждан отказываются от прививок детям «по религиозным мотивам»
CA-NEWS (KZ) - В Темирском районе Актюбинской области родители свыше трехсот новорожденных отказываются от прививок детям под предлогом «религиозного запрета». Об этом сообщила заведующая центральной районной больницей Ханым Балгазина, пишет издание служба новостей Центральной Азии.

Балгазина говорит, что в больнице специалисты проводят разъяснительную работу с теми родителями, которые отказываются от прививок «по религиозным убеждениям».

"Они с посторонними не говорят. Поэтому специально выделили двух человек из штата — врача-женщину и врача-мужчину. К тому же с разъяснениями таких отказников посещают по месту их проживания группы, состоящие из теологов, работников акимата и прокуратуры, а также врачей. Однако на сегодня взгляды на прививки пересмотрели лишь трое человек", — говорит Ханым Балгазина.

Руководитель Актюбинского областного управления здравоохранения Асет Калиев говорит, что в области имеется более двух с половиной тысяч детей, чьи родители отказываются ставить прививки. По его словам, такие семьи имеются в Алгинском, Мугалжарском, Темирском и Шалкарском районах, а также в областном центре.

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