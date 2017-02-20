В Казахстане сотни граждан отказываются от прививок детям «по религиозным мотивам»

Балгазина говорит, что в больнице специалисты проводят разъяснительную работу с теми родителями, которые отказываются от прививок «по религиозным убеждениям».
"Они с посторонними не говорят. Поэтому специально выделили двух человек из штата — врача-женщину и врача-мужчину. К тому же с разъяснениями таких отказников посещают по месту их проживания группы, состоящие из теологов, работников акимата и прокуратуры, а также врачей. Однако на сегодня взгляды на прививки пересмотрели лишь трое человек", — говорит Ханым Балгазина.
Руководитель Актюбинского областного управления здравоохранения Асет Калиев говорит, что в области имеется более двух с половиной тысяч детей, чьи родители отказываются ставить прививки. По его словам, такие семьи имеются в Алгинском, Мугалжарском, Темирском и Шалкарском районах, а также в областном центре.