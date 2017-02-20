Президент Туркменистана ознакомился с эскизами оформления конского силуэта символа V Азиатских игр

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился со слайдами с эскизами оформления конского силуэта, ставшего официальным символом V Азиатских игр, сообщает пресс-служба туркменского лидера

«Образ коня олицетворяет собой древнюю историю туркмен и стремительное развитие страны в нынешнее время. Его силуэт над стадионом ориентирован на юг – это направление издревле считалось у туркмен предвещающим славу, успех в больших начинаниях, о чем свидетельствует соответствующая народная поговорка», - говорится в сообщении.

«С учётом того, что на протяжении веков в быту туркмен были широко распространены различные амулетам-обереги, которым приписывалась сакральная сила, вполне оправданным является и то, что на шее скакуна, в котором легко можно узнать ахалтекинца по форме тонких ушей, сравниваемых с остроконечным камышовым листком, красуется национальный оберег «аладжа» – шнурок из переплетённых белых и зелёных нитей», - отмечается в тексте.

Белый цвет здесь символизирует чистоту помыслов, путь страны вперёд со стремительностью скакуна, нашу беломраморную столицу город Ашхабад, а зелёный – жизнь и обновление.

Аладжа украшает также водружённый над головой скакуна факел в виде собранных в пучок стеблей юзерлика, которые золотистой короной окружают чашу огня. В соответствии с народным обычаем разжигать чудодейственный юзерлик перед началом большого важного дела, перед тем, как олимпийский факел воспламенится огнём, из него будет выпущен белый дым, который по старинным поверьям несёт с собой очищение и удачу. В данном случае он будет означать искренность стремлений к дружбе и взаимодействию, крепость здорового духа.

На шее скакуна изображено также парадное конское украшение «говусбенда» с 17-ю подвесками, символизирующими дату начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – 17 сентября 2017 года.

О значении всей этой национальной символики и атрибутики многочисленным иностранным гостям и спортсменам Азиады будут рассказывать волонтёры, переводчики и сопровождающие делегации работники.

Заслушав доклад,Бердымухамедов сказал, что на Олимпийском стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия Игр.

Облик коня, вознёсшегося над куполом стадиона, должен передавать роль и значимость скакуна на протяжении всей своей истории туркмен, подчеркнул глава государства, высказав некоторые коррективы в отношении представленных эскизов.