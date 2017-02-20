Президент Туркменистана написал книгу о военных и подарил экземпляры представителям силовых ведомств (фото)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу «Mertler Watany beýgeldýär» (Храбрые возвеличивают родину), сообщают в субботу пресс-служба главы государства.

Первые экземпляры книги президент вручил представителям силовых ведомств, после церемонии инаугурации прошедшей 17 февраля.

Книга посвящена защитникам Отечества, развитию Вооруженных Сил Туркменистана.

Это первая книга, написанная президентом в этом году. В целом из-под пера Гурбангулы Бердымухамедова вышло около 4 десятков произведений, кроме того был издан ряд книг посвященных высказываниям и речам президента.

«Вы должны быть нерушимой крепостью и стальным щитом независимой нейтральной Отчизны и народа - это ваш священный долг», - сказал президент силовикам на совещании.

С начала 2016 года из-под пера главы государства вышли пять книг. В январе — «Источник мудрости» (сборник пословиц и поговорок), в марте — «Чай – лекарство и вдохновение», в апреле — «Стремительная поступь скакуна» (об ахалтекинских конях), в мае — «Небесное великолепие» (об искусстве туркменского ковроткачества) и в июле — восьмой том книги «Лекарственные растения Туркменистана». Книги туркменского президента переведены на ряд иностранных языков.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также демонстрирует свои музыкальные таланты. В 2011 году он исполнил песню «Тебе мои белые цветы», слова к которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков. Кроме того, президент также успел побывать в роли ди-джея. Глава Туркменистана также регулярно публикует свои стихотворения. Например, слова стихотворения президента «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» положили на музыку и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в книгу рекордов Гиннеса. Слоган «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» сегодня является девизом Туркменистана.

Фото: Хроника Туркменистана