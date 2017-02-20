Поставки нефти Кашагана удешевили за счет нового "микста"

- Транспортировка нефти месторождения Кашаган с января этого года до порта Новороссийск ведется по нефтепроводу Атырау-Самара в смеси с малосернистой сибирской легкой нефтью вместо прежней смеси с российской Urals, сообщил генеральный директор — председатель правления АО "КазТрансОйл" (КТО) Димаш Досанов.

"Мы впервые за всю историю нашей компании начали транспортировку легкой нефти Кашагана по нефтепроводу из Атырау до Самары с сохранением качества сырья", — цитирует Досанова пресс-служба "КазТрансОйла". По его словам, транспортировка кашаганской нефти по этому трубопроводу ведется для дальнейшей транспортировки по системе "Транснефти" в общем потоке малосернистой сибирской легкой нефти до порта Новороссийск с последующим ее направлением танкерами на экспорт.





При этом, по его утверждению, нэтбэк (альтернативная стоимость) поставок в потоке малосернистой сибирской легкой нефти в сравнении со смесью с Urals существенно выше, что значительно выгодней для отечественных нефтяных компаний и в целом для Казахстана. В этой связи председатель правления КТО не исключил, что в будущем по данному маршруту в смеси с малосернистой сибирской нефтью будет транспортироваться легкая нефть и других казахстанских месторождений, пишет издание Sputnik-Казахстан.



По его сведениям, отгрузка кашаганской нефти в порту Новороссийска будет производиться отдельными танкерными партиями по 80 тысяч тонн. Отгрузка первого танкера с кашаганской нефтью ожидается 22-23 февраля этого года, в будущем объемы таких поставок могут составить до 3 миллионов тонн в год.



Прием нефти с месторождения Кашаган в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начался 11 октября 2016 года. Нефть транспортировалась по участку нефтепровода Атырау — Самара и отгружалась через российский порт Усть-Луга. По состоянию на 16 февраля 2017 года прием кашаганской нефти в систему магистральных нефтепроводов КТО составил 219 тысяч тонн.



"До этого времени через нефтепровод Атырау — Самара поставлялась казахстанская нефть в объеме до 15 миллионов тонн в год, далее она транспортировалась по системе "Транснефти" в смеси с российской Urals, в том числе и первые партии кашаганской нефти", — отметил гендиректор КТО.При этом, по его утверждению, нэтбэк (альтернативная стоимость) поставок в потоке малосернистой сибирской легкой нефти в сравнении со смесью с Urals существенно выше, что значительно выгодней для отечественных нефтяных компаний и в целом для Казахстана. В этой связи председатель правления КТО не исключил, что в будущем по данному маршруту в смеси с малосернистой сибирской нефтью будет транспортироваться легкая нефть и других казахстанских месторождений, пишет издание Sputnik-Казахстан.